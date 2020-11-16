Toyota отзывает в России 69 тысяч автомобилей из-за топливного насоса

«Отзыву подлежит 69 051 автомобиль Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T, реализованный в период с 3 октября 2013 года по настоящее время», — говорится в сообщении.

Компания «Тойота Мотор», которая является официальным представителем производителя Toyota в России, отзывает более 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с топливным насосом в топливном баке, сообщил Росстандарт 16 ноября.

Причина отзыва автомобилей связана с топливным насосом низкого давления в топливном баке, который создает давление в системе впрыска топлива двигателя. Отмечается, что крыльчатка в этих насосах может растрескаться и деформироваться. В отдельных случаях возможен контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что может отразиться на его работоспособности.

«Это может повлечь за собой включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации», — пояснили в Росстандарте.

В дилерских центрах на всех автомобилях бесплатно заменят топливный насос.