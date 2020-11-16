Американскую разведку уличили в шпионаже за военной промышленностью Дании и Швеции

С помощью «чрезвычайно продвинутой шпионской программы» АНБ, по данным издания, получило доступ к оптико-волоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, — это давало возможность получать сведения о передаваемой секретной информации из Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, ведомств и военной промышленности Дании и Швеции.

Европейские военные производители стали объектом шпионажа Агентства национальной безопасности Министерства обороны США. Разведчики тщательно следили за тем, какие истребители закажет Дания на вооружение. Об этом 16 ноября пишет Danmarks Radio со ссылкой на информацию из нескольких не зависимых друг от друга информированных источников.

Вмешательство произошло в 2015 году, когда решался вопрос о закупке истребителей. Среди конкурентов американских Superhornet Boeing и F-35 от Lockheed Martin были европейский Eurofighter и шведский Saab Gripen. В итоге в мае 2016 года правительство Дании заявило, что остановило свой выбор на F-35 и заказало 27 истребителей за 16 млрд датских крон.

Руки разведчиков, как утверждает DR, дотянулись и до датской военно-промышленной компании Terma, которая выпускает компоненты для европейской и американской авиации, а также ракетные комплексы. В Gripen же кратко отметили, что «ряд игроков по всему миру проявляют интерес к шведской индустрии высоких технологий».

Другая северная страна — Финляндия — сейчас также на стадии выбора. Международные истребители, претендующие на 12-миллиардный контракт, — Boeing F / A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen. Решение будет принято в 2021 году.