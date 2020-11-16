Президент Румынии засобирался в Молдавию

Президент Румынии Клаус Йоханнис приедет в Молдавию с официальным визитом сразу после вступления лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду в должность президента республики, сообщает пресс-служба румынского посольства в Кишиневе в Facebook 16 ноября.

«Президент Румынии и президент Молдавии договорились в рамках разговора, что главной целью двусторонних отношений станет расширение и углубление стратегического партнерства… Первым шагом для этого станет официальный визит президента Румынии Клауса Йоханниса, который он совершит в Молдавию по приглашению Майи Санду после ее вступления в должность», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Санду и Йоханнис поговорили по телефону. Майя Санду известна на родине как убежденный сторонник евроинтеграции Молдавии и максимального сближения её с Румынией.



Накануне в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Действующий президент страны Игорь Додон уже признал своё поражение и поздравил Санду с избранием. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.