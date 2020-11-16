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16.11.2020 11:33
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Московский «Мосгортранс» после ДТП пришёл за деньгами в Петербург

После аварии с трамваем, случившейся в Москве в 2019 году, дело рассматривал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Это означает, что ответчик — петербуржец. Теперь он должен возместить ущерб ГУП «Мосгортранс».

Как сообщает 16 ноября объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в суд обратилось ГУП «Мосгортранс» — столичный оператор наземных перевозок. История началась с ДТП: днём 23 марта 2019 года в Москве на Тихвинской улице, 2, «Форд Фокус» врезался сзади в трамвай «Витязь-М». О пострадавших не сообщается. «Мосгортранс» беспокоился из-за ущерба трамваю.

Эксперты оценили восстановительный ремонт в 113 912 рублей 50 копеек, а утрату товарной стоимости — в 446 737 рублей 50 копеек, в сумме это 560 650 рублей. В соответствии с актом о страховом случае от 8 апреля 2019 года, страховая компания выплатила 400 000 рублей. Остались 160 650 рублей, ради которых «Мосгортранс» обратился в петербургский суд и попросил взыскать с водителя «Форда».

Требования истца суд удовлетворил. Сам водитель — ответчик — на заседание не явился.

«Мосгортранс» регулярно обращается в суды после ДТП со своими новыми трамваями. В статье об одном из таких дел «Коммерсантъ» цитировал представителя предприятия: восстановленные трамваи перестают «радовать глаз» жителей и «гостей столицы», так как утрачивают «задуманную создателями красоту, эстетичность, выразительность, величественность». «Никто не любит ездить на битых трамваях, это вызывает опасение, сомнение в их надежности»,— говорилось в жалобе «Мосгортранса».

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Комментарии (3)

264083021
Шорт побьери! Ухари москвичи. Если это не в первый раз, то попахивает "автотрамвай " подставой. При этом двух зайцев убивают. С одной стороны страховку получают, с другой с виновника через суд еще копеечку не очень малую для хозяина форда. Внимательнее надо быть. И не подставляться. Про такие случаи в Питере не слыхал. У меня один знакомый водилой трамвая работал. Аварии случались - но без последствий и судебных тяжб. Правда трамваи нашего питерского производства кондовые. На новых ему почти не пришлось поработать.
blackcatwhitecat
"утрата товарной стоимости трамвая" это интересно )) скоро, видимо, появятся обявления на автору - продам трамвай в отличном состоянии, не бит-не крашен...
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