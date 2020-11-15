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15.11.2020 23:28
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На железнодорожной станции петербурженка шагнула на красный. Спасти ее не удалось

Стали известны подробности происшествия на станции «Кушелевка» в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

По информации управления на транспорте, женщина пересекала пути по регулируемому переходу, но на красный сигнал светофора. Несмотря на старания медиков, спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.

В УТ напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Происшествие вызвало получасовую задержку в движении электропоездов, следующих сообщением «Финляндский вокзал» — «Невская Дубровка».

© Фонтанка.Ру

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