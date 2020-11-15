Женщина на путях заставила экстренно тормозить электричку из Петербурга

Электропоезд, следующий сообщением «Финляндский вокзал» — «Невская Дубровка», сбил пешехода. Происшествие вызвало получасовую задержку в движении составов.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, это произошло в половину девятого вечера 15 ноября в районе станции «Кушелевка».

По предварительным данным, машинист, заметив на путях человека, принял решение применить экстренное торможение, но избежать страшного не удалось.

Пострадала женщина. Информация о том, в каком она состоянии, уточняется. Предварительно, она осталась жива. На месте происшествия работает транспортная полиция.