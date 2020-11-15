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15.11.2020 23:16
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Патрульный автомобиль попал в аварию на Аничковом мосту в Петербурге. Полицейские ехали на красный

В центре Петербурга служебная машина влетела в легковую. В другой части города к обочине оттаскивали перевернутый каршеринговый автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, первая авария произошла днем 15 ноября. Машина ППС летела на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и въехала в гражданский автомобиль. Судя по словам очевидцев, удар на себя приняла Kia Optima. Свидетели происшествия также опубликовали фотографии с места событий в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», добавив, что водитель «корейца» был пьян.

В полицейском главке уточнили, что информация об этом пока что не подтверждена. О состоянии автомобилиста можно будет говорить после медосвидетельствования. Пострадавших в результате случившегося нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На еще одну аварию, но уже на другой городской переправе, этим вечером обратил внимание корреспондент «Фонтанки». Он стал свидетелем того, как на мосту Бетанкура спасатели оттаскивали к обочине дороги поврежденный после ДТП каршеринговый «Делимобиль».

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

В «ДТП и ЧП» очевидцы утверждают, что до этого его пришлось ставить на колеса, так как он лежал на крыше. В полицейском главке уточнили, что арендованный автомобиль столкнулся с неустановленной машиной. Обошлось без пострадавших. Другие подробности уточняются.

© Фонтанка.Ру

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