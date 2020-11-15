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15.11.2020 21:05
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Первым пожар в Адмиралтействе заметил кот. Смотрите, что было дальше

*Людей без чувства юмора «Фонтанка» убедительно просит не читать эту заметку. В противном случае мы не сможем гарантировать, что вы не будете чем-либо оскорблены.

Уникальные кадры прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Дмитрий. Его телефон сумел запечатлеть и начинающийся в Адмиралтействе пожар, и реакцию четвероногого очевидца. Движением хвоста кот продемонстрировал свое отношение к архитектуре русского ампира.

читатель «Фонтанки» Дмитрий

Пожарные рукава, как показывает видео очевидцев, пришлось протягивать от гидранта в Адмиралтейском переулке в самую дальнюю часть территории, находящейся в ведении ВМФ.

Дымящееся «неэксплуатируемое хозяйственное помещение площадью пять квадратных метров на территории Адмиралтейства в Петербурге», а именно так охарактеризовали очаг возгорания в службе информационного обеспечения ВМФ, лучше всего просматривалось не с центрального входа, а с Черноморского переулка, где его и запечатлел читатель «Фонтанки» Дмитрий.

Впрочем, задымление оказалось не таким захватывающим, так что в кадр по большей части попал безымянный кот: он совершенно индифферентно отнесся к ЧП, грозившему перерасти в историческое, и проследовал прочь. Возможно, он инстинктивно решил самосохраниться. С людьми на заднем плане тоже все понятно — они, следуя, в свою очередь, собственным инстинктам, снимали происходящее на телефоны, вместо того, чтобы воспользоваться гаджетами по прямому назначению и позвонить «01».

Сигнал о задымлении на территории Адмиралтейства поступил в 18.20. По данным «Фонтанки», пожарных вызвал оперативный дежурный, он же сообщил, что дымится склад деревянных изделий. Задымление ликвидировали быстро, хотя само сообщение вызвало ажиотаж, и на место прибыли несколько пожарных расчетов и даже пара автолестниц.

Главное Адмиралтейство представляет собой комплекс исторических зданий, построенных в стиле русский классицизм в начале XVIII века. Его как минимум дважды достраивали и перестраивали — в 1732–1738-х и 1806–1823-х годах. Памятник входит в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается главкомат Военно-морского флота России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Tovarishch_konstruktor
Хороший кот 🐈 здоровья ему.
MikkeL
А может быть Фонтанке писать по воскресеньям исключительно про позитивные и карьезные новости города и страны? Как раз в тренде оказались бы, сейчас у всех депрессняк, хочется доброго и смешного, а не вот это вот все...
_Igor_
Читая подобные материалы, я с грустью ощущаю себя либо слишком старым, либо слишком глупым. Возможно, отставшим от неких трендов журналистики. Причём тут кот? Как животное, обладающее сильным обанянием, он наверняка чувствовал запах дыма, но, судя по поведению, был в большей степени озабочен рутинным вопросом: "Где бы найти что-нибудь из жратвы".
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