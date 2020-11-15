Уникальные кадры прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Дмитрий. Его телефон сумел запечатлеть и начинающийся в Адмиралтействе пожар, и реакцию четвероногого очевидца. Движением хвоста кот продемонстрировал свое отношение к архитектуре русского ампира.

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Дымящееся «неэксплуатируемое хозяйственное помещение площадью пять квадратных метров на территории Адмиралтейства в Петербурге», а именно так охарактеризовали очаг возгорания в службе информационного обеспечения ВМФ, лучше всего просматривалось не с центрального входа, а с Черноморского переулка, где его и запечатлел читатель «Фонтанки» Дмитрий.

Впрочем, задымление оказалось не таким захватывающим, так что в кадр по большей части попал безымянный кот: он совершенно индифферентно отнесся к ЧП, грозившему перерасти в историческое, и проследовал прочь. Возможно, он инстинктивно решил самосохраниться. С людьми на заднем плане тоже все понятно — они, следуя, в свою очередь, собственным инстинктам, снимали происходящее на телефоны, вместо того, чтобы воспользоваться гаджетами по прямому назначению и позвонить «01».

Сигнал о задымлении на территории Адмиралтейства поступил в 18.20. По данным «Фонтанки», пожарных вызвал оперативный дежурный, он же сообщил, что дымится склад деревянных изделий. Задымление ликвидировали быстро, хотя само сообщение вызвало ажиотаж, и на место прибыли несколько пожарных расчетов и даже пара автолестниц.