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15.11.2020 16:24
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В ярославской колонии под окнами нашли тело осужденного. В августе его приговорили по делу о мошенничестве с госконтрактами

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со смертью осужденного в исправительной колонии № 1 Ярославля. По данным СМИ, речь идет об экс-директоре ООО «Соцпитание» Владимире Руденко.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со смертью осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Ярославской области… При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно официальному сообщению УФСИН по Ярославской области, тело осужденного было обнаружено без признаков жизни. «На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятия результатов не дали, осужденный скончался. В настоящий момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии № 1, будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки», — рассказали в управлении РИА Новости.

Ведомства не комментируют личность скончавшегося. Портал «Прогород» выяснил, что мог скончаться бывший директор ООО «Социальное питание» Владимир Руденко. Он был приговорен в августе текущего года к трем с половиной годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. Суд согласился со следствием в том, что по вине Руденко пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковых добавок в еду на общую сумму почти 13,7 миллиона рублей — средства были выделены в рамках госконтракта.

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