Автомобиль на перекрестке в Красном Селе принял удар «Мерседеса» и налетел на пешехода. Тяжесть его состояния пока устанавливается
На перекрестке улиц Спирина и Освобождения в Красном Селе седан после столкновения с «Мерседесом» отбросило на пешеходную часть. Машина столкнула прохожего.
Видеозапись 15 ноября опубликовало сообщество «Транспортный коллапс, Красное Село». На ней видно, как «Мерседес», игнорируя красный сигнал светофора, продолжил движение по улице Спирина и ударился в левый бок седана, двигавшегося по улице Освобождения.
Прохожие помогли сбитому мужчине подняться и довели его до скамейки на ближайшей остановке.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на препятствие и выездом на тротуар произошло в 9:45. В результате госпитализирован пешеход — мужчина 60–70 лет. «Тяжесть пока устанавливается», — уточнили в ведомстве.