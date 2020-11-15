На перекрестке улиц Спирина и Освобождения в Красном Селе седан после столкновения с «Мерседесом» отбросило на пешеходную часть. Машина столкнула прохожего.



Видеозапись 15 ноября опубликовало сообщество «Транспортный коллапс, Красное Село». На ней видно, как «Мерседес», игнорируя красный сигнал светофора, продолжил движение по улице Спирина и ударился в левый бок седана, двигавшегося по улице Освобождения.

Прохожие помогли сбитому мужчине подняться и довели его до скамейки на ближайшей остановке.