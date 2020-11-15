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15.11.2020 14:24
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Автомобиль на перекрестке в Красном Селе принял удар «Мерседеса» и налетел на пешехода. Тяжесть его состояния пока устанавливается

На перекрестке улиц Спирина и Освобождения в Красном Селе седан после столкновения с «Мерседесом» отбросило на пешеходную часть. Машина столкнула прохожего.

Видеозапись 15 ноября опубликовало сообщество «Транспортный коллапс, Красное Село». На ней видно, как «Мерседес», игнорируя красный сигнал светофора, продолжил движение по улице Спирина и ударился в левый бок седана, двигавшегося по улице Освобождения.

Прохожие помогли сбитому мужчине подняться и довели его до скамейки на ближайшей остановке.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на препятствие и выездом на тротуар произошло в 9:45. В результате госпитализирован пешеход — мужчина 60–70 лет. «Тяжесть пока устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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Комментарии (5)

Владислав М
Один на красный, второй, похоже, с превышением. Оба отвечать будут.
Урус-Баши
Мерседюк ехал на красный. Это общая болезнь владельцев этой марки. Есть только один способ лечения: пожизненное лишение прав. Второй, хоть и ехал на зелёный, но делал это с большой скоростью. Знает же, что это Красное Село, которое облюбовали мерсовладельцы с нулём в голове. Мог бы притормозить на переходе, где пьяный какой-нибудь запросто может начать переходить совершенно неожиданно. Ехай тише, сбережёшь себя.
кто-то страшный
Мерседес это диагноз.
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