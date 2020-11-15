В Приозерске рецидивист в драке упал на собственный нож и умер

Мужчина погиб от ножевого ранения в Приозерском районе Ленобласти. На холодное оружие он напоролся сам в драке.



Как 15 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на субботу в Приозерске у дома № 5 на улице Гоголя. В полицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в автомобиль «Хендай Санта Фе», который принадлежит ее 33-летнему сыну.



Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что машину пытался вскрыть мужчина 43 лет. Его заметил один из автовладельцев и попытался помешать, началась драка.

