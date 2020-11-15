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15.11.2020 12:08
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В Приозерске рецидивист в драке упал на собственный нож и умер

Мужчина погиб от ножевого ранения в Приозерском районе Ленобласти. На холодное оружие он напоролся сам в драке.

Как 15 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на субботу в Приозерске у дома № 5 на улице Гоголя. В полицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в автомобиль «Хендай Санта Фе», который принадлежит ее 33-летнему сыну.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что машину пытался вскрыть мужчина 43 лет. Его заметил один из автовладельцев и попытался помешать, началась драка.

«По предварительным данным, рецидивист достал нож и стал угрожать, но в результате возникшей драки упал на него по собственной неосторожности. Он был госпитализирован в медучреждение, где позже скончался», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

Погибший ранее был неоднократно судим. По факту произошедшего проводится проверка.

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Комментарии (12)

AP-SPb
Неужели есть приличные следаки, которые понимают, что рецидивист пару раз упал на свой же нож, а не шьют неравнодушным гражданам превышение самообороны? Неожиданно.
263884511
Когда-то Карельский перешеек имел богатую культуру и потрясающие памятники (почитайте книги Балашова о Карельском перешейке), но после его так называемого "освобождения" (1939 - 1945) и полного уничтожения культуры (в Приозерском районе осталось буквально несколько исторических памятников) мы получили 101-й километр. К сожалению, другого ожидать не приходится.
вадики
Неоднократно судимый редицивист-очень жаль(((Тема того кто был 33 летнй другой -не раскрыта))Может рукопашник?)))
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