В Приозерске рецидивист в драке упал на собственный нож и умер
Мужчина погиб от ножевого ранения в Приозерском районе Ленобласти. На холодное оружие он напоролся сам в драке.
Как 15 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на субботу в Приозерске у дома № 5 на улице Гоголя. В полицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в автомобиль «Хендай Санта Фе», который принадлежит ее 33-летнему сыну.
Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что машину пытался вскрыть мужчина 43 лет. Его заметил один из автовладельцев и попытался помешать, началась драка.
«По предварительным данным, рецидивист достал нож и стал угрожать, но в результате возникшей драки упал на него по собственной неосторожности. Он был госпитализирован в медучреждение, где позже скончался», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.
Погибший ранее был неоднократно судим. По факту произошедшего проводится проверка.