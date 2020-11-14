Самолет из Петербурга не долетел до Чебоксар. Пришлось садиться во Внуково
Самолет «Победы», выполняющий полет из Северной столицы в Чувашскую Республику, был вынужден сделать незапланированную остановку в Москве. В пресс-службе авиакомпании говорят о технической причине.
Как следует из данных сервиса Flightradar24, днем 14 ноября был прерван рейс DP 525 Петербург — Чебоксары. Воздушное судно приземлилось в московском аэропорту Внуково.
Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали в пресс-службе «Победы».
«Самолет, выполнявший рейс из Пулково в Чебоксары, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково из-за технической причины, не влияющей на безопасность полета. Из-за отсутствия сертифицированной технической базы в Чебоксарах было принято решение пересадить клиентов на резервный борт во Внуково. Ни малейшего риска безопасности полёта не было», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что ее клиенты уже доставлены в пункт назначения.