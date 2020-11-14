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14.11.2020 17:22
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Самолет из Петербурга не долетел до Чебоксар. Пришлось садиться во Внуково

Самолет «Победы», выполняющий полет из Северной столицы в Чувашскую Республику, был вынужден сделать незапланированную остановку в Москве. В пресс-службе авиакомпании говорят о технической причине.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, днем 14 ноября был прерван рейс DP 525 Петербург — Чебоксары. Воздушное судно приземлилось в московском аэропорту Внуково.

Фото: cкриншот с сайта flightradar.com
Фото: cкриншот с сайта flightradar.com

Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали в пресс-службе «Победы».

«Самолет, выполнявший рейс из Пулково в Чебоксары, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково из-за технической причины, не влияющей на безопасность полета. Из-за отсутствия сертифицированной технической базы в Чебоксарах было принято решение пересадить клиентов на резервный борт во Внуково. Ни малейшего риска безопасности полёта не было», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что ее клиенты уже доставлены в пункт назначения.

© Фонтанка.Ру

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