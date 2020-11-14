На посошок: в России предложили сделать 11 января коротким рабочим днём

Первый рабочий день 2021 года может стать короче на два часа. С инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

По мнению Петунина, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников, его слова приводит РИА Новости 14 ноября. С предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Автор письма напомнил, что в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса сокращенный рабочий день может только предшествовать праздничному дню, и предложил сделать коротким и следующий за нерабочими днями будний.