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14.11.2020 11:29
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На посошок: в России предложили сделать 11 января коротким рабочим днём

Первый рабочий день 2021 года может стать короче на два часа. С инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

По мнению Петунина, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников, его слова приводит РИА Новости 14 ноября. С предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Автор письма напомнил, что в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса сокращенный рабочий день может только предшествовать праздничному дню, и предложил сделать коротким и следующий за нерабочими днями будний.

В России в 2020 году 31 декабря — рабочий день. Новогодние каникулы в наступающем 2021 году продлятся с 1 по 10 января. В Минздраве из-за коронавируса призвали встретить Новый год с семьей и «минимизировать контакты».

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Комментарии (2)

ded morze
День на 2 часа короче.Продажа водяры на час позже....Она правда подорожает.ложка дёгтя.
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