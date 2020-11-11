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11.11.2020 16:46
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В Минздраве из-за коронавируса призвали встретить Новый год с семьей и «минимизировать контакты»

Глава Минздрава считает правильным «минимизировать контакты» во время пандемии и провести новогодние праздники с семьей.

«И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов — посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности», — цитирует 11 ноября заявление Михаила Мурашко РИА «Новости».

По его словам, главная рекомендация россиянам — это провести праздники так, чтобы «минимизировать контакты».

С начала пандемии в России выявили уже 1 836 960 заболевших COVID-19.

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