Microsoft: Хакеры из РФ и Китая атаковали разработчиков вакцины от COVID-19 в Европе, Канаде и США

Microsoft заявил, что атакам русских хакеров подверглись семь компаний из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса. Заявление вице-президента компании Тома Берта 13 ноября цитирует ТАСС.



По данным Microsoft, в последние несколько месяцев компания зафиксировала кибератаки из России и КНР, а именно хакерской группировкой Strontium, которая якобы действует из России, и двух китайских — Zinc и Cerium.



Они, по данным Берта, пытались подобрать пароли к различным учетным записям сотрудников компаний — разработчиков вакцин.

