Microsoft: Хакеры из РФ и Китая атаковали разработчиков вакцины от COVID-19 в Европе, Канаде и США
Microsoft заявил, что атакам русских хакеров подверглись семь компаний из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса. Заявление вице-президента компании Тома Берта 13 ноября цитирует ТАСС.
По данным Microsoft, в последние несколько месяцев компания зафиксировала кибератаки из России и КНР, а именно хакерской группировкой Strontium, которая якобы действует из России, и двух китайских — Zinc и Cerium.
Они, по данным Берта, пытались подобрать пароли к различным учетным записям сотрудников компаний — разработчиков вакцин.
Большая их часть, по словам Берта, была заблокирована системами безопасности, встроенными в выпускаемые Microsoft программы.
«Мы оповестили все организации, которые им подверглись, в случаях, когда они были успешны, мы предложили помощь», — отметил Берт.
При этом доказательств своим словам не привел.
Microsoft и раньше выступала с утверждениями о хакерах, якобы действующих из России. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эти утверждения не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.