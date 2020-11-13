Генпрокурор предложил из-за пандемии продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить мораторий на плановые проверки в качестве меры поддержки малого бизнеса в условиях коронавируса в 2021 году. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проект соответствующего постановления правительства уже проходит процедуру согласования. После принятия законопроекта прокурорам следует исключить плановые проверки из сводного плана. Сейчас ведомство формирует перечень мероприятий на 2021 год.

Мораторий на проведение контролирующими органами плановых проверок организаций малого и среднего предпринимательства действует с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. В конце октября с предложением продлить запрет на 2021 год выступил президент Владимир Путин.