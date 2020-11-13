Apple получит в России свои частоты для тестирования технологии на замену Bluetooth. Она быстро передает данные на более дальнем расстоянии

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) готова выделить дочерней компании американской Apple «Эппл рус» частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц. Об этом со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ 13 ноября сообщают «Ведомости».

В документах сказано, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Утвердить это решение комиссии предстоит на заседании 23 ноября, оно будет действовать до 1 октября 2021 года.

