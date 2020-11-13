Автор «Необратимости» покажет вечный свет
С 19 ноября в кино начнут показывать «Вечный свет» — новую работу Гаспара Ноэ, автора «Необратимости» и «Любви», одного из самых радикальных режиссеров современной Европы. Выступает он здесь в жанре «Восьми с половиной», исповеди режиссера о себе самом, кинематографе и искусстве вообще.
Главные роли играют Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль; хотя «играют» — словно не очень верное: они остаются собой, экранными дивами, которые готовятся к новым ролям. В данном случае — ведьм.
Наконец, еще один полноправный создатель фильма — постоянный соавтор Ноэ, оператор Бенуа Деби, с которым режиссер сделал все свои предыдущие ленты, начиная с революционной «Необратимости».
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Иван Чувиляев