Глава комздрава: В Петербурге компенсации получили семьи 38 погибших медиков. Но умерло гораздо больше

В Петербурге от коронавируса скончались более 38 медработников. Об этом 13 ноября заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец во время разбора стихийного мемориала, созданного в память о медиках, погибших от COVID-19.



«Компенсации получили (семьи) 38 работников, умерло больше», — уточнил он. При этом точное количество погибших Лисовец не назвал, заявив, что по каждому случаю необходимо расследование.



«Надо разделять медицинских работников, умерших от ковида, и прочих. Проводится расследование, и окончательно сказать, умер медицинский работник от коронавирусной инфекции или нет, можно только по результатам комиссии. Постепенно имена всех умерших от коронавируса станут вам доступны... Процесс оформления документов и направления их в Фонд социальной защиты имеет несколько ступеней. Но лично у меня нет никаких сомнений, что получат эти средства родственники всех умерших. У государства нет задачи скрыть эти деньги», — сказал глава комздрава.

