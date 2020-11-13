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13.11.2020 11:52
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Глава комздрава: В Петербурге компенсации получили семьи 38 погибших медиков. Но умерло гораздо больше

В Петербурге от коронавируса скончались более 38 медработников. Об этом 13 ноября заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец во время разбора стихийного мемориала, созданного в память о медиках, погибших от COVID-19.

«Компенсации получили (семьи) 38 работников, умерло больше», — уточнил он. При этом точное количество погибших Лисовец не назвал, заявив, что по каждому случаю необходимо расследование.

«Надо разделять медицинских работников, умерших от ковида, и прочих. Проводится расследование, и окончательно сказать, умер медицинский работник от коронавирусной инфекции или нет, можно только по результатам комиссии. Постепенно имена всех умерших от коронавируса станут вам доступны... Процесс оформления документов и направления их в Фонд социальной защиты имеет несколько ступеней. Но лично у меня нет никаких сомнений, что получат эти средства родственники всех умерших. У государства нет задачи скрыть эти деньги», — сказал глава комздрава.

Отметим, на стихийном мемориале размещено более сотни фотографий погибших медиков. «Фонтанка» показывала в прямом эфире, как разбирают памятную стену.

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Комментарии (1)

260965961
Сегодня услышала у Александра Редько, что в СПб умерло медиков в нынешнюю пандемию в 2 раза больше чем в Москве, а в Москве - в 10 раз больше, чем в Нью-Йорке.
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