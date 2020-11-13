В Петербурге задержали педофила с 20-летним стажем. Он искал жертв через соцсети
Жительница Красногвардейского района не сразу узнала о взрослом «знакомстве» своего 14-летнего сына. Потом опрометью побежала в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, с заявлением 38-летняя петербурженка пришла днем 10 ноября. Она сообщила, что в октябре этого года у её сына-школьника появился виртуальный друг. Мужчина выманил подростка предложением о занимательной прогулке и 26 октября в парадной дома на проспекте Косыгина совершил с ним развратные действия. Встречи продолжились до 4 ноября по тому же сценарию.
Уже на следующий день после заявления неподалеку от дома, где живет заявительница с сыном, сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 43-летнего мужчину. Проверяя его личность, полицейские выяснили, что в конце 90-х он был осужден на 10 лет за серию нападений и сексуальных действий в отношении детей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Полиция ищет новых жертв педофила.