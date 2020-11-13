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13.11.2020 09:21
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В Петербурге задержали педофила с 20-летним стажем. Он искал жертв через соцсети

Жительница Красногвардейского района не сразу узнала о взрослом «знакомстве» своего 14-летнего сына. Потом опрометью побежала в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, с заявлением 38-летняя петербурженка пришла днем 10 ноября. Она сообщила, что в октябре этого года у её сына-школьника появился виртуальный друг. Мужчина выманил подростка предложением о занимательной прогулке и 26 октября в парадной дома на проспекте Косыгина совершил с ним развратные действия. Встречи продолжились до 4 ноября по тому же сценарию.

Уже на следующий день после заявления неподалеку от дома, где живет заявительница с сыном, сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 43-летнего мужчину. Проверяя его личность, полицейские выяснили, что в конце 90-х он был осужден на 10 лет за серию нападений и сексуальных действий в отношении детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Полиция ищет новых жертв педофила.

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Комментарии (6)

Ayrton Senna
Я так понимаю 14-тилетнему мальчику нравились эти встречи, раз они были неоднократные
Иван 2пырьев
Встречи продолжились до 4 ноября по тому же сценарию
А мальчик-то втянулся
bluxer
Извращенец занимается извращениями не потому что ему нравится, а потому что ничего не может с собой поделать.
В моё время тоже такие были, но идти с ними на свидание как то не приходило в голову :)
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