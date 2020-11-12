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12.11.2020 20:48
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Энергетики прогнали тьму из Приморского района. Электричество возвращается в двадцать домов

Жителям округа Юнтолово вернули возможность использовать электроприборы вечером 12 ноября. В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что электроснабжение Приморского района Петербурга восстановлено.

Как уточняют в пресс-службе, к восьми часам вечера специалисты закончили ремонт кабеля, который во время земельных работ в несанкционированной зоне повредила сторонняя организация. С 20:07 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

На кромешную тьму в квартирах и за окном в Юнтолово в соцсетях пожаловались около семи часов вечера. По данным «Фонтанки», технологическое нарушение на кабельной линии зацепило двадцать жилых домов.

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