Энергетики прогнали тьму из Приморского района. Электричество возвращается в двадцать домов

Жителям округа Юнтолово вернули возможность использовать электроприборы вечером 12 ноября. В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что электроснабжение Приморского района Петербурга восстановлено.



Как уточняют в пресс-службе, к восьми часам вечера специалисты закончили ремонт кабеля, который во время земельных работ в несанкционированной зоне повредила сторонняя организация. С 20:07 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

На кромешную тьму в квартирах и за окном в Юнтолово в соцсетях пожаловались около семи часов вечера. По данным «Фонтанки», технологическое нарушение на кабельной линии зацепило двадцать жилых домов.