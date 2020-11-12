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12.11.2020 19:56
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В Юнтолово перебои с электричеством. В темноте оказались двадцать домов

Свет пропал в квартирах жителей Приморского района Петербурга вечером 12 ноября. После постапокалиптического кровавого заката они оказались в кромешной тьме.

На отсутствие света в Юнтолово жители начали жаловаться в соцсетях около семи часов вечера. По информации «Фонтанки», искать свечи приходится примерно в двадцати домах. В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что специалисты ремонтируют оборудование 35 кВ, на котором произошло технологическое нарушение.

Кабель повредила «сторонняя организация, которая проводила несанкционированные земельные работы в охранной зоне кабельной линии «Ленэнерго».

«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. Для скорейшего запитывания социально значимых объектов направлены дизель-генераторные установки», — добавили в пресс-службе.

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