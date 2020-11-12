В России хотят разрешить второе высшее образование по творческой специальности получать бесплатно

«Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы», — цитирует Любимову РИА Новости.

Также она рассказала, что на совещании с координационным советом руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства поднимался вопрос об оценке творческих испытаний в баллах при поступлении в колледжи и училища культуры и искусств. «К сожалению, в приказе Минпросвещения об утверждении порядка приема в училища эта норма пока не нашла свое отражение. Предложения о внесении изменений в приказ мы повторно направили. И просим нас поддержать», — уточнила она.

Законопроект о бесплатном втором высшем образовании разработан по поручению Владимира Путина, который пообещал сделать более доступным образование по «смыслоорбузующим» специальностям: таким, как режиссура и драматургия.