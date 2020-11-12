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12.11.2020 18:23
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В России хотят разрешить второе высшее образование по творческой специальности получать бесплатно

Законопроект, который позволит получать второе высшее образование по творческим специальностям бесплатно, подготовили в Министерстве культуры. Об этом заявила министр Ольга Любимова 12 ноября.

«Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы», — цитирует Любимову РИА Новости.

Также она рассказала, что на совещании с координационным советом руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства поднимался вопрос об оценке творческих испытаний в баллах при поступлении в колледжи и училища культуры и искусств. «К сожалению, в приказе Минпросвещения об утверждении порядка приема в училища эта норма пока не нашла свое отражение. Предложения о внесении изменений в приказ мы повторно направили. И просим нас поддержать», — уточнила она.

Законопроект о бесплатном втором высшем образовании разработан по поручению Владимира Путина, который пообещал сделать более доступным образование по «смыслоорбузующим» специальностям: таким, как режиссура и драматургия.

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Комментарии (2)

260642921
У Бродского и первого не было. Что не помешало ему получить Нобелевскую премию. И разрешения на это он ни у кого не испрашивал.
Russomatroso
Это куда в сорок+ можно? муху или культуры, может на балет Вагановой?
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