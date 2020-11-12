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12.11.2020 18:02
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В Рязани горит торгово-развлекательный центр. Стены здания уже не выдержали

Спасатели тушат крупный пожар в Рязани, на Московском шоссе, вечером 12 ноября. Горит торгово-развлекательный центр «М5 Молл».

Как пишет портал «Pro Город», очевидцы рассказывают, что огонь начал распространяться от центрального входа возле ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Другие свидетели сообщают, что загорелся батутный клуб Cosmica. По предварительным данным, всех людей успели эвакуировать. Стены ТРЦ частично обрушились.

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