Петербуржцы делятся постапокалиптическим кровавым закатом. Это страшно и одновременно очень красиво
Кроваво-красный закат накрыл Петербург вечером 12 ноября. Такое зрелище можно увидеть не каждый день, поэтому неудивительно, что горожане вооружились гаджетами.
Десятки потрясающе жутких и вместе с тем красивых кадров заполнили соцсети. Свет уходящего солнца, запутавшийся в дымке тумана, создал волшебный эффект и послужил основой для выдающихся снимков и видео.
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Если верить народным приметам, алый закат предвещает ухудшение погоды, ветер и дожди. А редакция «Фонтанки» надеется, что всё будет хорошо.