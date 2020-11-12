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12.11.2020 17:25
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Петербуржцы делятся постапокалиптическим кровавым закатом. Это страшно и одновременно очень красиво

Кроваво-красный закат накрыл Петербург вечером 12 ноября. Такое зрелище можно увидеть не каждый день, поэтому неудивительно, что горожане вооружились гаджетами.

Десятки потрясающе жутких и вместе с тем красивых кадров заполнили соцсети. Свет уходящего солнца, запутавшийся в дымке тумана, создал волшебный эффект и послужил основой для выдающихся снимков и видео.

Если верить народным приметам, алый закат предвещает ухудшение погоды, ветер и дожди. А редакция «Фонтанки» надеется, что всё будет хорошо.

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Комментарии (5)

Fjfef
Солнце красно к вечеру, нам бояться нечего)
footballer13
Написатель (другого слова не подобрать) сегодня в ударе однако.
Ser_N0771
Пятница 13-е завтра, однако...
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