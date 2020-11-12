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12.11.2020 16:10
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Сотрудник ГИБДД Кургана вышел на дорогу в костюме смерти с косой

Утро автовладельцев из Кургана ознаменовалось встречей со смертью в центре города. Человек в чёрном и с косой стоял на одной из улиц, видео появилось 12 ноября в местных пабликах.

Акция оказалась флешмобом «Дорожный ангел», посвященным Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который будет отмечаться в воскресенье, 15 ноября.

«На подъезде к мосту водителей встречал ангел, за ним стояли волонтеры с табличками 70, 80, 100 и 120 километров в час. С другой стороны моста стояла смерть с косой. Тем самым мы хотели показать, что бывает, когда не соблюдать скоростной режим», — пояснили в городском ГИБДД.

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Комментарии (3)

maxim1032005
Фига се... где-то уже снег лежит...
simak
Это прекрасно когда сотрудники ГИБДД иногда занимаются порученным делом: ПРОФИЛАКТИКОЙ и ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ДТП (прослезился).
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