Утро автовладельцев из Кургана ознаменовалось встречей со смертью в центре города. Человек в чёрном и с косой стоял на одной из улиц, видео появилось 12 ноября в местных пабликах.



Акция оказалась флешмобом «Дорожный ангел», посвященным Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который будет отмечаться в воскресенье, 15 ноября.



«На подъезде к мосту водителей встречал ангел, за ним стояли волонтеры с табличками 70, 80, 100 и 120 километров в час. С другой стороны моста стояла смерть с косой. Тем самым мы хотели показать, что бывает, когда не соблюдать скоростной режим», — пояснили в городском ГИБДД.

