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12.11.2020 14:31
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Лавров: Навального могли отравить в Германии или при транспортировке

Министр иностранных дел России предположил, что отравление оппозиционного политика могло случиться вне России.

«У нас есть основания полагать, что все, что с ним [Алексеем Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или самолете, куда его погрузили», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.

Министр посетовал на то, что немецкие коллеги считают себя «безгрешными», поэтому в их аргументацию не стоит верить на слово. Лавров заявил о неприемлемости поведения Германии, которая вместе с Францией стала инициатором введения антироссийских санкций. Сложившуюся ситуацию Сергей Лавров описал как «цирк» или «шапито».

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

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Комментарии (11)

79627125836
Так отравили всё таки
Antipode
А что еще можно ждать от Лаврова? Внешняя политика- это продолжение внутренней. Дело не открыто, Навального все время сопровождали спецслужбы. Факт отравления доказан. Если внутри страны- то значит либо спецслужбы отравили, либо недоглядели. "Недоглядели" видимо уходит, отравили- признаться нельзя. Третьи лица не могли, тк нужна спец подготовка. Все версии сдулись. Остаются только совсем фантастические, что человека в коме отравили.
mynine
Обычно в таких случаях я говорю что "могли" никак не значит "сделали". Например, Россия могла бы стать сильным мировым игроком как в экономике, так и в политике, но так и не стала.

Но тут даже это не применимо. Они попросту НЕ МОГЛИ.
Маразм...
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