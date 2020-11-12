Лавров: Навального могли отравить в Германии или при транспортировке

Министр иностранных дел России предположил, что отравление оппозиционного политика могло случиться вне России.



«У нас есть основания полагать, что все, что с ним [Алексеем Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или самолете, куда его погрузили», — заявил 12 ноября Сергей Лавров в эфире RT.

Министр посетовал на то, что немецкие коллеги считают себя «безгрешными», поэтому в их аргументацию не стоит верить на слово. Лавров заявил о неприемлемости поведения Германии, которая вместе с Францией стала инициатором введения антироссийских санкций. Сложившуюся ситуацию Сергей Лавров описал как «цирк» или «шапито».