Петербургские полицейские раскрыли кражу в Приморском районе. Задержанный уже имел проблемы с законом в «нулевых», но полученный урок не усвоил и решился на новое преступление.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, в прошлое воскресенье около шести вечера с заявлением о краже в полицию обратился 38-летний житель Петербурга. По его словам, неизвестный мужчина разбил стекло принадлежащего ему Mitsubishi Lancer, который стоял на парковке торгово-развлекательного комплекса «Карусель» на улице Савушкина. После этого он забрал из салона машины рюкзак, внутри которого находились более двух миллионов рублей. Произошедшее запечатлела камера, видеозапись предоставили в петербургском главке.