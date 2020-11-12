Вор стащил у петербуржца рюкзак с миллионами и попался полиции. Урок из «нулевых» он так и не усвоил
Петербургские полицейские раскрыли кражу в Приморском районе. Задержанный уже имел проблемы с законом в «нулевых», но полученный урок не усвоил и решился на новое преступление.
Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, в прошлое воскресенье около шести вечера с заявлением о краже в полицию обратился 38-летний житель Петербурга. По его словам, неизвестный мужчина разбил стекло принадлежащего ему Mitsubishi Lancer, который стоял на парковке торгово-развлекательного комплекса «Карусель» на улице Савушкина. После этого он забрал из салона машины рюкзак, внутри которого находились более двух миллионов рублей. Произошедшее запечатлела камера, видеозапись предоставили в петербургском главке.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
По информации нашего издания, это произошло за два дня до дня рождения экс-миллионера.
По данным ГУ МВД России по городу и области, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полицейские отыскали предполагаемого преступника к вечеру понедельника. Им оказался 48-летний неработающий горожанин, его задержали на проспекте Королева. Проверка показала, что в начале «нулевых» он уже имел проблемы с законом: его судили за кражи и покушение на кражу. «Устанавливается местонахождение похищенного имущества», — добавили в петербургском главке. Расследование продолжается.