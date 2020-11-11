ЗакС правит закон о митингах по стопам решения Конституционного суда, но в вольной трактовке. Запрет на Невский проспект остается
Заксобрание Петербурга 11 ноября в первом чтении приняло изменения в закон о собраниях и митингах. Из числа запретных для сбора мест исключили соседние со школами, поликлиниками и театрами, передает корреспондент «Фонтанки». В основу легло летнее решение Конституционного суда.
Законопроект исключает из числа мест, где митинговать, протестовать и проводить публичные мероприятия запрещено, территории, которые прилегают к объектам образования, здравоохранения и культуры.
Между тем предложенный вариант новой редакции оставляет в запретном списке Невский проспект, Исаакиевскую и Дворцовую площади. Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский предпринял попытку с голоса внести свой законопроект, корректирующий норму в соответствии в решением КС, но его отказались внести в повестку заседания.
Депутат напомнил, что в соответствии с постановлением КС органы власти субъектов Федерации не имеют права вводить абстрактный перечень мест, где нельзя проводить акции. Такой перечень может устанавливаться только федеральным законом. Вишневский подчеркнул, что эта логика распространяется на Исаакиевскую площадь, Невский проспект и Дворцовую площадь.