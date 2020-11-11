ЗакС правит закон о митингах по стопам решения Конституционного суда, но в вольной трактовке. Запрет на Невский проспект остается

Заксобрание Петербурга 11 ноября в первом чтении приняло изменения в закон о собраниях и митингах. Из числа запретных для сбора мест исключили соседние со школами, поликлиниками и театрами, передает корреспондент «Фонтанки». В основу легло летнее решение Конституционного суда.



Законопроект исключает из числа мест, где митинговать, протестовать и проводить публичные мероприятия запрещено, территории, которые прилегают к объектам образования, здравоохранения и культуры.

Между тем предложенный вариант новой редакции оставляет в запретном списке Невский проспект, Исаакиевскую и Дворцовую площади. Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский предпринял попытку с голоса внести свой законопроект, корректирующий норму в соответствии в решением КС, но его отказались внести в повестку заседания.