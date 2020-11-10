Вице-губернатор Шаскольский отработал последний день в Смольном. Следующая станция — ФАС
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«Тарифный» вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский написал заявление об увольнении. 10 ноября он отработал последний день.
Информацию о заявлении «Фонтанке» подтвердили источники, близкие к кадровой службе Смольного.
Ранее стало известно, что Шаскольский является основной кандидатурой на место руководителя Федеральной антимонопольной службы, откуда уходит многолетний руководитель Игорь Артемьев.
«Тарифный» вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский написал заявление об увольнении. 10 ноября он отработал последний день.
Информацию о заявлении «Фонтанке» подтвердили источники, близкие к кадровой службе Смольного.
Ранее стало известно, что Шаскольский является основной кандидатурой на место руководителя Федеральной антимонопольной службы, откуда уходит многолетний руководитель Игорь Артемьев.