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10.11.2020 22:34
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Вице-губернатор Шаскольский отработал последний день в Смольном. Следующая станция — ФАС

«Тарифный» вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский написал заявление об увольнении. 10 ноября он отработал последний день.

Информацию о заявлении «Фонтанке» подтвердили источники, близкие к кадровой службе Смольного.

Ранее стало известно, что Шаскольский является основной кандидатурой на место руководителя Федеральной антимонопольной службы, откуда уходит многолетний руководитель Игорь Артемьев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Stargazer_5e4cc3b703773
Такие не тонут. Невзрачная фамилия, невзрачная должность, где всё проё.. (пролюблено). И, вот неожиданность - пошёл всех антимонополить. Редкостного ума. И таких .... мы безголосно кормим.
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