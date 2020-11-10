Глава Футбольной ассоциации Англии ушел в отставку после того, как назвал не белых футболистов «цветными»

«Если мы посмотрим на происходящее с футболистками, с цветными футболистами высокого уровня и оскорблениями, с которыми они сталкиваются в соцсетях...», – сказал Кларк.

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушел со своего поста после того, как назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами». Как сообщает 10 ноября Sky Sports, функционер позволил себе такое выражение во время выступления в Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента при обсуждении оскорблений, которые такие игроки получают в соцсетях.

После этого член парламента Кевин Бреннан попросил его извиниться, что Кларк сразу же и сделал. По его словам, он много лет провел в США, где в работе приходилось использовать термин «люди с не белым цветом кожи». «Иногда из-за этого я запинаюсь», – отметил Кларк.



Несмотря на это, он все равно подал в отставку. «Мои неприемлемые слова перед парламентом нанесли ущерб нашей игре и тем, кто наблюдает, играет, судит и управляет ею. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что оскорбил разнообразные сообщества в футболе, над которыми я и другие так усердно работали», – подчеркнул Кларк.

В октябре Футбольная ассоциация Англии представила «кодекс разнообразия», который должен помочь преодолеть расовую и гендерную дискриминацию. Согласено этому документу 15% новых руководящих назначений должны представлять BAME (чернокожие, азиаты и другие этнические меньшинства), из них 30% – женщины. Кроме того, этническим меньшинствам также полагается 25% новых тренерских назначений. Этот показатель снижается до 10% при найме старших тренеров.

