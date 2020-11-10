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10.11.2020 20:45
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Путин и Эрдоган договорились о создании российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе

Турция совместно с Россией будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в канцелярии турецкого президента по итогам телефонного разговора Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 10 ноября.

По словам турецкого президента, трёхстороннее соглашение по Карабаху, заключённое Арменией, Азербайджаном и Россией накануне, — «правильный шаг на пути к постоянному урегулированию ситуации». В заявлении канцелярии Эрдогана говорится, что совместный с РФ центр расположится «в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении».

В МИДе России при этом подчёркивают, что миротворческая операция РФ — отдельное направление, и Турция в Карабахе присутствовать не будет.

«Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции. Он создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху», — цитирует ТАСС источник в МИД РФ. Соблюдение перемирия Россия и Турция будут отслеживать с помощью «технических средств».

О том, что турецкие миротворцы разместятся в Карабахе, говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались в ночь на 10 ноября в здание парламента Армении в Ереване. Утром у здания парламента начались протесты. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будут развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.

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Комментарии (4)

Stargazer_5e4cc3b703773
Помидоры, отдых в Турции и С-400 пересилили, наверное. Впрочем, Путину наследство с этим Карабахом досталось незавидное. А сколько их ещё? Готовьте кошельки, сограждане.
change_it
Что за чушь. Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня "не имеет прямого отношения к миротворческой операции". А к чему он тогда вообще имеет отношение?
260551481
Слил Вова члена ОДКБ Армению...
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