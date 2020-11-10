Путин и Эрдоган договорились о создании российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе

Турция совместно с Россией будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в канцелярии турецкого президента по итогам телефонного разговора Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 10 ноября.

По словам турецкого президента, трёхстороннее соглашение по Карабаху, заключённое Арменией, Азербайджаном и Россией накануне, — «правильный шаг на пути к постоянному урегулированию ситуации». В заявлении канцелярии Эрдогана говорится, что совместный с РФ центр расположится «в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении».