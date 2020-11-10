«Конечно же, ради родины». Пашинян рассказал, что протестующие обокрали его резиденцию
Протестующие против прекращения военных действий в Карабахе обокрали резиденцию премьер-министра Армении. Об этом он сам сообщил 10 ноября в своем Facebook.
«Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же, ради родины», — пишет Никол Пашинян.
В ночь на 10 ноября протестующие сначала ворвались в здание правительства в центре Еревана, потом дошли и до резиденции премьера, однако никого там не нашли. Протесты продолжаются и сегодня — митингующие требуют дератификации заявления о мире в Карабахе.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».