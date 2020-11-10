«Конечно же, ради родины». Пашинян рассказал, что протестующие обокрали его резиденцию

Протестующие против прекращения военных действий в Карабахе обокрали резиденцию премьер-министра Армении. Об этом он сам сообщил 10 ноября в своем Facebook.



«Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же, ради родины», — пишет Никол Пашинян.



В ночь на 10 ноября протестующие сначала ворвались в здание правительства в центре Еревана, потом дошли и до резиденции премьера, однако никого там не нашли. Протесты продолжаются и сегодня — митингующие требуют дератификации заявления о мире в Карабахе.