ЦБ борется с обналом. Банкам рекомендовано ограничить суммы снятия через кассы магазинов
Банк России рекомендовал российским банкам ограничить суммы, доступные для снятия наличных через кассы магазинов, в рамках борьбы с обнальщиками. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ, опубликованном 10 ноября.
Центробанк предлагает установить ежедневный лимит выдачи денег через кассы совокупно для всех карт физического лица, открытых в кредитной организации на уровне 5 тыс. рублей, а ежемесячный — на уровне 30 тыс. рублей.
Рекомендовано разрешить снятие наличных таким способом только физлицам и при условии покупки товара или услуги. По корпоративным платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуга cash-out предоставляться не должна, считает ЦБ.
Для совершения операции держателю карты не нужно предоставлять дополнительных документов и информации. После снятия денег клиент должен получить чек.
Платежные системы — пилотный проект по выдаче наличных на кассах предприятий сферы услуг и торговли появились в 2018 году. Это должно было упростить выдачу наличных в малонаселенных и отдаленных территориях. К проектам платежных систем на данный момент подключены Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, МКБ, Промсвязьбанк.