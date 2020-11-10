ЦБ борется с обналом. Банкам рекомендовано ограничить суммы снятия через кассы магазинов

Банк России рекомендовал российским банкам ограничить суммы, доступные для снятия наличных через кассы магазинов, в рамках борьбы с обнальщиками. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ, опубликованном 10 ноября.



Центробанк предлагает установить ежедневный лимит выдачи денег через кассы совокупно для всех карт физического лица, открытых в кредитной организации на уровне 5 тыс. рублей, а ежемесячный — на уровне 30 тыс. рублей.

Рекомендовано разрешить снятие наличных таким способом только физлицам и при условии покупки товара или услуги. По корпоративным платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуга cash-out предоставляться не должна, считает ЦБ.