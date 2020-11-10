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10.11.2020 14:54
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ЦБ борется с обналом. Банкам рекомендовано ограничить суммы снятия через кассы магазинов

Банк России рекомендовал российским банкам ограничить суммы, доступные для снятия наличных через кассы магазинов, в рамках борьбы с обнальщиками. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ, опубликованном 10 ноября.

Центробанк предлагает установить ежедневный лимит выдачи денег через кассы совокупно для всех карт физического лица, открытых в кредитной организации на уровне 5 тыс. рублей, а ежемесячный — на уровне 30 тыс. рублей.

Рекомендовано разрешить снятие наличных таким способом только физлицам и при условии покупки товара или услуги. По корпоративным платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуга cash-out предоставляться не должна, считает ЦБ.

Для совершения операции держателю карты не нужно предоставлять дополнительных документов и информации. После снятия денег клиент должен получить чек.

Платежные системы — пилотный проект по выдаче наличных на кассах предприятий сферы услуг и торговли появились в 2018 году. Это должно было упростить выдачу наличных в малонаселенных и отдаленных территориях. К проектам платежных систем на данный момент подключены Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, МКБ, Промсвязьбанк.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Госпожу Набиуллину похоже не пустили посмотреть вторую квартиру Захарченко и теперь она думает что весь обнал идет через кассы Дикси или Пятерочки .
USSR_forever
кажись пора снимать всю наличку в день прихода з.пл. ... а то если эти хмыри введут запрет на снятие или ограничат всем выдачу повсеместно - мы будем лапу сосать...
Otkating
Наличный бакинский - нет тебя лучше и любимей.
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