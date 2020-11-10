Водителя-наркомана, не желавшего отдавать права, подвела сломанная нога

Петербургские приставы разыскали местного жителя, который был лишен водительских прав, но не желал с ними расставаться. Его выдали травма и мама.



Как сообщает 10 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу, 31-летний петербуржец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотиков, и районный суд лишил его водительских прав. Мужчину обязали передать свое водительское удостоверение в прокуратуру, но тот не спешил исполнять решение суда. В Петродворцовый районный отдел судебных приставов поступили документы для принудительного исполнения, но найти мужчину не смогли: по месту регистрации он не проживал. Завели разыскное дело.