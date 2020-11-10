Водителя-наркомана, не желавшего отдавать права, подвела сломанная нога
Петербургские приставы разыскали местного жителя, который был лишен водительских прав, но не желал с ними расставаться. Его выдали травма и мама.
Как сообщает 10 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу, 31-летний петербуржец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотиков, и районный суд лишил его водительских прав. Мужчину обязали передать свое водительское удостоверение в прокуратуру, но тот не спешил исполнять решение суда. В Петродворцовый районный отдел судебных приставов поступили документы для принудительного исполнения, но найти мужчину не смогли: по месту регистрации он не проживал. Завели разыскное дело.
Вскоре выяснилось, что должник устроился работать на завод, но уже несколько дней там не появлялся. Оказалось, что недавно мужчина обращался за медицинской помощью из-за сломанной ноги, и медработники сообщили приставам адрес, который тот указал. По этому адресу была зарегистрирована его мать.
Приставы объяснили женщине последствия уклонения от исполнения решения суда, и она проводила их к сыну. С него взяли объяснения, и документы наконец были отправлены взыскателю.