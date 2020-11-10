Госкорпорация «Роскосмос» на своём сайте открыла раздел с музыкой «Песни о космосе».
Как сообщает 10 ноября РИА Новости, среди авторов композиций — гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин («Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Танцы в небе», «Не стреляй») и его жена Татьяна («Время-вечность»). Песни можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы в YouTube.
Песни Рогозина звучали в Кремлевском дворце на День космонавтики в 2019 году. В 2020 году он стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне, — написал для неё стихи.
Рогозин — активный пользователь социальных сетей, у него есть аккаунты в Twitter (где он переписывается с Илоном Маском) и Facebook.