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10.11.2020 10:08
18
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Роскосмос на сайте открыл раздел с песнями на стихи Рогозина

Госкорпорация «Роскосмос» на своём сайте открыла раздел с музыкой «Песни о космосе».

Как сообщает 10 ноября РИА Новости, среди авторов композиций — гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин («Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Танцы в небе», «Не стреляй») и его жена Татьяна («Время-вечность»). Песни можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы в YouTube.

Песни Рогозина звучали в Кремлевском дворце на День космонавтики в 2019 году. В 2020 году он стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне, — написал для неё стихи.

Рогозин — активный пользователь социальных сетей, у него есть аккаунты в Twitter (где он переписывается с Илоном Маском) и Facebook.

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Комментарии (18)

Danik
Надо его с женой отправить на орбиту и пусть поет - Земля в иллюминаторе! Потихоньку всех завиральных чинуш отправлять на орбиту. Дешевле это для страны будет и на Земле чище станет!
anatolk
Надо издать их книгой для изучения в детских учреждениях.
Anatolevich
Крышу снесло от безнаказанности.
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