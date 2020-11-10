Подозреваемого в убийстве бывшего силовика в Ханты-Мансийске нашли в Петербурге спустя два года

Жителя Петербурга задержали в Приморском районе по обвинению в убийстве. В Ханты-Мансийск ему придется возвращаться принудительно.

Как стало известно Фонтанке» 10 ноября, 49-летнего уроженца Ленинграда задержали на Камышовой улице накануне. Ему вменяют убийство в Ханты-Мансийске в июле 2018 года, в розыске подозреваемый с августа. В квартире убитого нашли следы крови петербуржца.

Жертвой задержанного был бывший заместитель начальника Сургутского РУБОПа, ветеран МВД Сергей Григорьев. Как писали местные СМИ, его нашли дома, с множественными ранами на груди. Последние годы он занимался бизнесом.