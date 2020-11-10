FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10.11.2020 08:14
0
Печать

Пять человек погибли в Казани на проходной бывшего завода

Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Казани.

Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану в своём паблике «ВКонтакте», 10 ноября около 3:55 поступил вызов на Адмиралтейскую улицу, 5. Горело на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия. На месте пожару присвоили ранг №2. Работали 58 человек и 21 единица техники. В 4:30 удалось ликвидировать открытое горение на площади ориентировочно 100 квадратных метров.

<p><br></p><p><a class="post_image _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">.</a><a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12022" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a><br></p>


.Главное управление МЧС России по Татарстану

<a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12021" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a>
Главное управление МЧС России по Татарстану
<a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12021" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a>
Главное управление МЧС России по Татарстану
<a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12021" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a>
Главное управление МЧС России по Татарстану
<p><br></p><p><a class="post_image _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">.</a><a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12022" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a><br></p>


.Главное управление МЧС России по Татарстану

<p><br></p><p><a class="post_image _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">.</a><a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12022" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a><br></p>


.Главное управление МЧС России по Татарстану

<p><br></p><p><a class="post_image _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">.</a><a class="author _" href="https://vk.com/mchs.tatarstan" data-from-id="-1363333" data-post-id="-1363333_12022" data-post-click-type="post_owner_link">Главное управление МЧС России по Татарстану</a><br></p>


.Главное управление МЧС России по Татарстану

В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших мужчин. Причина пожара и обстоятельства гибели людей выясняются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний