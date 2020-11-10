Пять человек погибли в Казани на проходной бывшего завода
Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Казани.
Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану в своём паблике «ВКонтакте», 10 ноября около 3:55 поступил вызов на Адмиралтейскую улицу, 5. Горело на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия. На месте пожару присвоили ранг №2. Работали 58 человек и 21 единица техники. В 4:30 удалось ликвидировать открытое горение на площади ориентировочно 100 квадратных метров.
В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших мужчин. Причина пожара и обстоятельства гибели людей выясняются.