Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий, чтобы обсудить ввод миротворцев в Карабах
Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян встретился с лидерами оппозиционных партий «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн», партии выразили «безоговорочную поддержку» военным Армении и армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.).
«Начальник Генштаба встретился с лидерами партий «Процветающая Армения», «Родина», «Дашнакцутюн». В ходе встречи обсуждалась сложившаяся в стране ситуация», — цитирует 10 ноября сообщение партии «Родина» РИА Новости.
Согласно заявлению, стороны отметили важность сохранения стабильности в стране и избежания потрясений.
«Мы призываем наш народ сохранять спокойствие. Мы все еще находимся в состоянии войны. Политические партии выражают безоговорочную поддержку Вооруженным силам Армении и Армии обороны Арцаха», — подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что партии намерены проконсультироваться с партиями-партнерами и в ближайшие часы выступить с предложениями по урегулированию сложившейся ситуации.
«У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем... Получилось так, как я говорил: военный этап завершен, переходим к политическому вопросу. Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, (премьер Армении Никол — ред.) Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути признание поражения, это капитуляция в войне», — добавил Алиев.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.