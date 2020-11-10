Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий, чтобы обсудить ввод миротворцев в Карабах

«Мы призываем наш народ сохранять спокойствие. Мы все еще находимся в состоянии войны. Политические партии выражают безоговорочную поддержку Вооруженным силам Армении и Армии обороны Арцаха», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что партии намерены проконсультироваться с партиями-партнерами и в ближайшие часы выступить с предложениями по урегулированию сложившейся ситуации.

«У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем... Получилось так, как я говорил: военный этап завершен, переходим к политическому вопросу. Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, (премьер Армении Никол — ред.) Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути признание поражения, это капитуляция в войне», — добавил Алиев.



Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

