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10.11.2020 12:44
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Дмитрий Быков опишет битву разума и чувств: «Винни Пух против Паддингтона»

Было бы любопытно, если бы к битве Винни Пуха и Паддингтона присоединился русский медведь из суперпопулярного мультфильма «Маша и Медведь». Но пока наслаждаемся противостоянием двух британских джентльменов — Винни Пуха и Паддингтона в лектории «Прямая речь» 15 ноября. 12+

Фото: кадр из мультфильма «Приключения Паддингтона»

Винни Пуха мы цитируем, конечно, по мультфильму Хитрука. Более искушенные — по переводу, весьма вольному, Заходера. Например, оттуда помним, как Винни подчеркивал: у него в голове опилки, но и к мозгам относился довольно скептически. Отметив, что у Кролика «настоящие Мозги», констатировал: «… наверно, поэтому-то он никогда ничего не понимает!». Однако в оригинале у Алана Милна плюшевый медвежонок все же снабжен мозгами, просто маленькими.

«Винни Пух — хозяин и, кроме того, мыслитель, философ, поэт», — представляет его Дмитрий Львович. «Паддингтон — добрый, интеллигентный, подчеркнуто виноватый, всегда правый и к тому же чужак». Винни — олицетворение разума, Паддингтон — чувств. Винни для нас говорит непременно интонациями Евгения Леонова, а интеллигента Паддингтона озвучил Бен Уишоу, которого мир заприметил в роли маньяка Парфюмера-Гренуя. Безусловно, Дмитрий Быков запросто представит нам еще какие-то удивительные и неочевидные характеристики обоих медведей — и объяснит, как два столь разных существа воплощают британский дух.

Слушаем 15 ноября в 13:00, подробности на сайте.

Александра Шеромова

Фото: кадр из мультфильма «Приключения Паддингтона»

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