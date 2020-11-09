МЧС Армении подтвердило крушение российского вертолета над территорией страны. Как пишет 9 ноября «Спутник. Армения», он упал в Араратской области, неподалеку от границы с Нахичеванью.



«9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак», — уточнили в МЧС Армении.



Депутат местного парламента Эдмон Марукян опубликовал кадры, на которых якобы показано крушение вертолета.