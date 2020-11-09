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09.11.2020 19:34
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МЧС Армении и Минобороны РФ подтвердили, что над республикой сбит российский вертолет. Погибли два человека

МЧС Армении подтвердило крушение российского вертолета над территорией страны. Как пишет 9 ноября «Спутник. Армения», он упал в Араратской области, неподалеку от границы с Нахичеванью.

«9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак», — уточнили в МЧС Армении.

Депутат местного парламента Эдмон Марукян опубликовал кадры, на которых якобы показано крушение вертолета.

По предварительным данным, погибли два человека. В Минобороны РФ официально подтвердили эту информацию и добавили, что еще один член экипажа эвакуирован с травмами средней тяжести. «Упавший в Армении рядом с населенным пунктом Арцах российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее сегодня сообщалось о том, что Азербайджан взял под контроль город Шуши в Карабахе.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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