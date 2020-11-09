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09.11.2020 15:12
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Чиновники Минздрава проконсультировали Смольный по борьбе с коронавирусом, не заходя в больницы. Пациентов собираются лечить на дому

Первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева 8 и 9 ноября провели консультации с правительством Петербурга по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщили «Фонтанке» источники, близкие к координационному штабу, визит не был проверкой, а скорее носил характер «консультации по техническим деталям». Главный вопрос, который обсуждался, — каким образом вовлекать в лечение ковидных больных федеральные медицинские учреждения, сообщил один из собеседников издания.

Чиновники Минздрава высказали мнение, что, в отличие от предыдущей волны, нельзя наращивать мощность (число коронавирусных коек) «до бесконечности». В итоге новые больницы в Петербурге перепрофилировать не будут, но «должно быть качественное амбулаторное звено».

«В связи с этим обсуждались меры организации лекарственного обеспечения, информационный обмен между разными информационными системами, усиление телемедицины, — сообщил собеседник «Фонтанки», подчеркнув, что в этом направлении Смольный уже начал двигаться. — При этом коечные мощности власти Петербурга все-таки будут наращивать. Есть представления, сколько дополнительных коек нужно, резервы будем создавать», — отметил он.

Ранее стало известно, что первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева 8 ноября прибыли в Петербург, чтобы оказывать организационно-методическую поддержку городу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

По данным Znak.com, федеральные чиновники не посещали городские больницы, а весь день провели на совещаниях в Смольном. На данный момент визит завершен.

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева отказались поделиться информацией о визите чиновников Минздрава и предложили дождаться официального пресс-релиза.

За последние сутки зафиксировано 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Власти Северной столицы уже анонсировали усиление коронавирусного режима: в ближайшее время старшеклассников могут отправить на дистанционное обучение.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Fjfef
А из Москвы так не консультировалось))? Эффект не тот видимо))).
260659631
качественное амбулаторное звено, спасибо поржал.

качественное звено это видимо когда чудом существующий терапевт наконец дошел до тебя смотрит на твои +39 и выписывает антибиотик (который нашел только о одном месте, спасибо минздраву с кодами) и предлагает через три дня: "попробовать сдать флюорографию" в поликлинике при этом направление на неё ты должен получить в регистратуре потом посидеть в очереди (понятно среди каких людей и с подозрением на что) потом подождать результата, а дальше "посмотрим динамику"

Хорошо что в результате оказалась не корона, а необычная но пневмония антибиотик помог за пару дней убрав температуру и за неделю поставив на ноги, но при чем тут "качественное амбулаторное звено"
Игорь Полетаев
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Спасибо, министр здравоохранения. Мы и так это знали без вас.
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