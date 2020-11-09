Чиновники Минздрава проконсультировали Смольный по борьбе с коронавирусом, не заходя в больницы. Пациентов собираются лечить на дому

Как сообщили «Фонтанке» источники, близкие к координационному штабу, визит не был проверкой, а скорее носил характер «консультации по техническим деталям». Главный вопрос, который обсуждался, — каким образом вовлекать в лечение ковидных больных федеральные медицинские учреждения, сообщил один из собеседников издания.

Первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева 8 и 9 ноября провели консультации с правительством Петербурга по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

Чиновники Минздрава высказали мнение, что, в отличие от предыдущей волны, нельзя наращивать мощность (число коронавирусных коек) «до бесконечности». В итоге новые больницы в Петербурге перепрофилировать не будут, но «должно быть качественное амбулаторное звено».



«В связи с этим обсуждались меры организации лекарственного обеспечения, информационный обмен между разными информационными системами, усиление телемедицины, — сообщил собеседник «Фонтанки», подчеркнув, что в этом направлении Смольный уже начал двигаться. — При этом коечные мощности власти Петербурга все-таки будут наращивать. Есть представления, сколько дополнительных коек нужно, резервы будем создавать», — отметил он.



Ранее стало известно, что первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева 8 ноября прибыли в Петербург, чтобы оказывать организационно-методическую поддержку городу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.



По данным Znak.com, федеральные чиновники не посещали городские больницы, а весь день провели на совещаниях в Смольном. На данный момент визит завершен.

