Руководство Минздрава едет в Петербург, чтобы разобраться, почему всё так плохо с коронавирусом

Представители руководства Минздрава 8 ноября приедут в Петербург в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, указывая на то, что коэффициент распространения СOVID-19 в регионе находится на отметке 1,28. Это максимальный показатель с 8 октября.

«Оказывать организационно-методическую поддержку» городу по поручению Михаила Мурашко, как пояснили в пресс-службе Минздрава, приедут первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

За последние сутки коронавирус диагностирован ещё у 1 331 пациента. Накануне глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о новом рекорде по числу госпитализаций. 7 ноября в больницы отправили 805 человек.