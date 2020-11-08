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08.11.2020 12:38
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Руководство Минздрава едет в Петербург, чтобы разобраться, почему всё так плохо с коронавирусом

Представители руководства Минздрава 8 ноября приедут в Петербург в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, указывая на то, что коэффициент распространения СOVID-19 в регионе находится на отметке 1,28. Это максимальный показатель с 8 октября.

«Оказывать организационно-методическую поддержку» городу по поручению Михаила Мурашко, как пояснили в пресс-службе Минздрава, приедут первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

За последние сутки коронавирус диагностирован ещё у 1 331 пациента. Накануне глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о новом рекорде по числу госпитализаций. 7 ноября в больницы отправили 805 человек.

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Комментарии (50)

Skazochny
Обратно поедут ногами вперёд)
Alex1234567
Меры, которые пишут в комментариях ввести на бумаге можно. Удаленка для офисных: кто-то знает % офисных работников в Питере по сравнению с Москвой? Он несоизмеримо ниже. Обязательная самоизоляция: в Питере есть системы контроля? Есть средства в бюджете на компенсации? Удаленка в школе: есть отлаженные системы дистанционного обучения?
261847251
Почему всё плохо?
Разве на улицах не видно - почему?
Тьма людей, машин. Общественный транспорт заполнен.
Потому что работодатели не отправляют на удалёнку тех, кто вполне себе может работать удалённо.

У нас на работе - несмотря на настойчивые намёки со стороны коллектива, - отправили на удалёнку, только когда слегло 10 человек из 60.
Хотя подавляющая часть сотрудников легко и эффективно может работать и из дома - что показала дистанционная работа в первую волну.
Но - нет. Во второй половине лета за каким-то лядом вытащили всех назад, держали в офисе несмотря на рост заболевания и вот теперь уже в пожарном порядке - отправляют по домам.
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