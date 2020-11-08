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08.11.2020 10:53
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Заболеваемость в Петербурге бьёт все рекорды. За сутки диагноз поставлен 1 331 человеку

Петербург взял новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, опубликованным 8 ноября, за 24 часа диагноз поставлен 1 331 пациенту.

В России за последний день выявлено 20 498 заболевших. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 1 774 334 человека, в Петербурге — чуть более 70 тысяч.

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 34 233 человека, сообщает региональный оперштаб. Под медицинским наблюдением находятся 3375 человек. Из них 85 — в обсерваторе, 1598 — контактные, 1692 — на самоизоляции.

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Комментарии (52)

Strelets 77
Ух ты. Все рекорды побили, как страшно жить)
lia12@yandex.ru
Что такое 1300 заболевших на 7 млн город? Вся проблема в том, что больницы давно не строят.
264005171
А дистант в школе и на допобразование нужен. Это источник распространения инфекции. И решать должны не родители, которые не хотят дома быть с детьми и их учить ( а это многим очень сложно и не комфортно). А руководству города.
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