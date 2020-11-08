Заболеваемость в Петербурге бьёт все рекорды. За сутки диагноз поставлен 1 331 человеку

Петербург взял новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, опубликованным 8 ноября, за 24 часа диагноз поставлен 1 331 пациенту.



В России за последний день выявлено 20 498 заболевших. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 1 774 334 человека, в Петербурге — чуть более 70 тысяч.

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 34 233 человека, сообщает региональный оперштаб. Под медицинским наблюдением находятся 3375 человек. Из них 85 — в обсерваторе, 1598 — контактные, 1692 — на самоизоляции.