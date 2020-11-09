Алиев пообещал Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана

«Мы не достигли большого прогресса в переговорном процессе, чтобы точно определить, какая форма правления будет там. Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян», — заявил президент Азербайджана в интервью BBC News, опубликованном 9 ноября.

Однако мир невозможен, пока премьер-министром Армении остаётся Никол Пашинян. Ильхам Алиев добавил, что не против трёхстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией, если в правительство Армении придут «разумные люди».

Он отметил, что у Еревана остаётся всё меньше времени для переговоров, так как армия Азербайджана захватывает всё больше населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Так, 8 ноября президент Алиев заявил о взятии Шуши, что, однако, опроверг представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

9 ноября глава Азербайджана сообщил о взятии под контроль ещё 23 сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха. Условием прекращения огня он по-прежнему называет вывод войск Армении с «оккупированных территорий».

После окончания боевых действий Алиев хочет привлечь международных экспертов для оценки ущерба в Нагорном Карабахе и потребовать от Еревана возмещения всех убытков в суде.

При этом он заявил, что Баку не видит причин для привлечения турецких военных в конфликт между Арменией и Азербайджаном.