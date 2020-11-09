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09.11.2020 14:24
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Алиев пообещал Карабаху долю самоуправления в составе Азербайджана

Нагорный Карабах останется в составе Республики Азербайджан, но имеет шансы получить некую долю независимости, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы не достигли большого прогресса в переговорном процессе, чтобы точно определить, какая форма правления будет там. Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян», — заявил президент Азербайджана в интервью BBC News, опубликованном 9 ноября.

Однако мир невозможен, пока премьер-министром Армении остаётся Никол Пашинян. Ильхам Алиев добавил, что не против трёхстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией, если в правительство Армении придут «разумные люди».

Он отметил, что у Еревана остаётся всё меньше времени для переговоров, так как армия Азербайджана захватывает всё больше населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Так, 8 ноября президент Алиев заявил о взятии Шуши, что, однако, опроверг представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

9 ноября глава Азербайджана сообщил о взятии под контроль ещё 23 сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха. Условием прекращения огня он по-прежнему называет вывод войск Армении с «оккупированных территорий».

После окончания боевых действий Алиев хочет привлечь международных экспертов для оценки ущерба в Нагорном Карабахе и потребовать от Еревана возмещения всех убытков в суде.

При этом он заявил, что Баку не видит причин для привлечения турецких военных в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«Я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы просили все страны, соседние и не соседние, держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на наших международно признанных территориях. Это наша позиция. Думаю, что происходящее сейчас в том же виде и продолжится, поэтому в каком-либо военном вмешательстве Турции не возникнет необходимости», — сказал Алиев.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (6)

Жора  
Шах и мат!
Кельт
Вывод - не ведитесь на посулы уличных горлопанов, не устраивайте переворотов. Тогда не будете жестоко унижены.
simak
Что такое "доля самоуправления"? Право спросить разрешение где можно ходить?
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