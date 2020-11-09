«Пролог» Хусниярова по Прусту даст старт проекту «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре»

В БДТ стартовал масштабный проект «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».



Режиссерский квартет, состоящий из весьма опытных, но все еще считающихся молодыми, Кирилла Вытоптова, Александра Молочникова, Евгении Сафоновой и Дениса Хусниярова, реализует собственные художественные программы на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр). Каждая постановка будет сопровождаться лекциями, выставками и прочими форматами, которые предложат постановщики.



Первая премьера пройдет 29 ноября в 18.00: откроется она «Прологом» (16+) — первой частью пенталогии Дениса Хусниярова по мотивам одного из самых известных романов ХХ века — «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Спектакль будет построен как современный путеводитель-энциклопедия — с гиперссылками, интерактивной картой мира, инструкцией по восприятию. Следующие эпизоды будут посвящены историям любви главного героя: первая расскажет о подростковых чувствах к юной Жильберте, вторая — об отношениях с герцогиней Германтской, а третья — о всепоглощающей страсти к юной велосипедистке Альбертине, ставшей его любовницей.

