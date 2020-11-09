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09.11.2020 11:53
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Болеющая коронавирусом петербурженка сбежала из скорой по дороге в «Ленэкспо»

Болеющая COVID-19 жительница Невского района не доехала до временного госпиталя на Васильевском острове. Беглянку ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, вечером в субботу от медиков сбежала 31-летняя уроженка Киришей, которая проживает на Караваевской улице в Петербурге. У нее диагностировали новую коронавирусную инфекцию и в связи с этим везли в «Ленэкспо».

Ее местонахождение не известно. К поиску подключились правоохранительные органы.

Также известно, что скорую помощь болеющей коронавирусом горожанке вызвала ее подруга. После побега она перестала выходить на связь.

Судя по социальным сетям беглянки, у нее есть муж и десятилетний сын, она занимается интернет-продажей рыбной продукции.

Несмотря на то, что ее ищут, женщина продолжает вести активную онлайн-жизнь. В последний раз она заходила на свою страницу минувшим утром. «Фонтанка» обратилась к ней за комментарием, но на момент публикации беглянка не ответила.

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Комментарии (16)

RemyMartin
Взрослый же человек.
michailPotapov
не захотела копыта на ивл+ антибиотики откинуть и правильно сделала
Mafioza
С подругой свяжитесь,к ней бежит,крепко обнять хочет.
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