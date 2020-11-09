Болеющая коронавирусом петербурженка сбежала из скорой по дороге в «Ленэкспо»

Болеющая COVID-19 жительница Невского района не доехала до временного госпиталя на Васильевском острове. Беглянку ищет полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, вечером в субботу от медиков сбежала 31-летняя уроженка Киришей, которая проживает на Караваевской улице в Петербурге. У нее диагностировали новую коронавирусную инфекцию и в связи с этим везли в «Ленэкспо».



Ее местонахождение не известно. К поиску подключились правоохранительные органы.



Также известно, что скорую помощь болеющей коронавирусом горожанке вызвала ее подруга. После побега она перестала выходить на связь.

