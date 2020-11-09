РБК: В правительстве сменятся главы четырех министерств

Четыре министра будут отправлены в отставку в России 9 ноября. Речь идет о главе Минэнерго Александре Новаке, главе Минприроды Дмитрии Кобылкине, главе Минстроя Владимире Якушеве и главе Минтранса Евгение Дитрихе.



О планирующихся кадровых перестановках пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента. По данным агентства, планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер-министр Михаил Мишустин, после кандидатуры рассмотрят в Госдуме и, в случае одобрения, будет подписан указ о назначении.

