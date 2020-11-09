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09.11.2020 08:59
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РБК: В правительстве сменятся главы четырех министерств

Четыре министра будут отправлены в отставку в России 9 ноября. Речь идет о главе Минэнерго Александре Новаке, главе Минприроды Дмитрии Кобылкине, главе Минстроя Владимире Якушеве и главе Минтранса Евгение Дитрихе.

О планирующихся кадровых перестановках пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента. По данным агентства, планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер-министр Михаил Мишустин, после кандидатуры рассмотрят в Госдуме и, в случае одобрения, будет подписан указ о назначении.

Данный порядок формирования правительства новый, соответсвующий закон подписал президент в пятницу, 6 ноября. Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

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