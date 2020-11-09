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09.11.2020 08:32
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Правила оформления мелких ДТП хотят изменить, чтобы не провоцировать вторую аварию

Порядок оформления мелких ДТП может быть изменён из-за роста числа смертей в результате повторных аварий — наездов на стоящее транспортное средство.

Как пишет 9 ноября «Коммерсантъ», московские власти зафиксировали рост смертности в таких ДТП на 24% с начала 2020 года (36 человек). В дептрансе считают, что 40% таких аварий происходят, когда остановившиеся водители оформляют предыдущее ДТП, чаще всего на МКАД.

МВД и правительство Москвы совместно с экспертным центром Probok.net по поручению Белого дома до конца недели должны проанализировать статистику, и если число погибших превышает 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут скорректированы.

ПДД обязывают водителя после ДТП «немедленно остановить и не трогать с места» машину, сразу выставить знак аварийной остановки, а затем, если жертв и раненых нет, освободить дорогу. Но автомобилисты часто опасаются, что инспекторы ГИБДД накажут их за оставление места ДТП. «Нужно вносить изменения в ПДД. Если пострадавших нет, останавливаться не нужно, доезжаете до первой безопасной площадки, там договариваетесь, — считает руководитель Probok.net Александр Шумский. — Поправки нужны и в КоАП, необходимо разделить случаи, когда две машины друг друга «чиркнули» и когда человек умышленно уехал, сбив человека».

В 2018 году порядок оформления ДТП уже менялся, тоже для упрощения процедуры. Однако, по словам экспертов, граждане до сих неохотно оформляют мелкие аварии самостоятельно, по европротоколу. Без инспекторов оформляется только 50% мелких ДТП.

«Фонтанка» часто пишет про опасность наезда на стоящее транспортное средство: в Петербурге это тоже не редкость, особенно на КАД и других скоростных дорогах. Даже сегодня мы сообщали о такой аварии. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. Последствия таких ДТП часто бывают тяжёлыми.

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Комментарии (2)

264014461
Европротоколом не пользуются не потому что не хотят, а потому что у многих КАСКО, и страховые обязывают оформить ДТП с инспектором, даже если случай подходит под европротокол.
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