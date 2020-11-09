Правила оформления мелких ДТП хотят изменить, чтобы не провоцировать вторую аварию

Порядок оформления мелких ДТП может быть изменён из-за роста числа смертей в результате повторных аварий — наездов на стоящее транспортное средство.



Как пишет 9 ноября «Коммерсантъ», московские власти зафиксировали рост смертности в таких ДТП на 24% с начала 2020 года (36 человек). В дептрансе считают, что 40% таких аварий происходят, когда остановившиеся водители оформляют предыдущее ДТП, чаще всего на МКАД.

МВД и правительство Москвы совместно с экспертным центром Probok.net по поручению Белого дома до конца недели должны проанализировать статистику, и если число погибших превышает 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут скорректированы.