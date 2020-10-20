Женщина получила тяжёлые травмы на КАД: врезалась в стоящий грузовик
Серьёзное ДТП на КАД произошло по типичному сценарию — наезд на стоящее транспортное средство.
Как сообщает 20 октября отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 19 октября около 21:50 на 41-м километре, во Всеволожском районе, по предварительной информации, женщина 1985 года рождения на «Ладе Калине», двигаясь от Шафировского проспекта в сторону Янино, врезалась в стоящий грузовой MAN с прицепом. В тяжёлом состоянии автомобилистку госпитализировали.
По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», которые проезжали это место до ДТП, там ждали помощи два грузовика. «Сзади парень стоял заглохший, ловил, кто дёрнет, — рассказывает Алекс. — Ещё подумал, два совка посередине [проезжей части], и без знака <…> аварийной остановки и без света».
Метров через 400 от этой аварии случилась ещё одна — самосвал на боку, рассказывал очевидец.
По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. В такой аварии на дамбе 17 октября пострадали четыре человека. Самые тяжёлые травмы получил мужчина, который отмечал свой день рождения.